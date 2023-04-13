日本防衛省今（13）日上午7時25分緊急宣布，北韓朝著朝鮮半島東部海域發射一枚彈道導彈，預計將在上午8時左右（當地時間）落在北海道附近，因此日本政府緊急發出國家級警報，請民眾在建築物或地下避難。

（8：39更新）

根據《朝日新聞》報導，海上保安廳在上午8時20分左右宣布，這枚彈道導彈已經落下，且墜落地點遠離北海道。

「韓聯社」報導，南韓證實北韓今早發射了至少一枚彈道飛彈，軍方正在分析導彈的型號和飛行距離。距離北韓上月27日發射短程彈道飛彈（SRBM），時隔17天後再次發射飛彈，也是今年以來第九次。

美、韓近幾個月舉行了一連串聯合軍演，北韓跟著加強武器試射作為回應。北韓領導人金正恩近期要求軍方以「更務實、具攻擊力」的方式強化戰爭威嚇力，以應對美國的侵略。

（8：56更新）

路透社報導，日本政府已解除警報，稱緊急預警系統發生錯誤預測，飛彈實際墜落地點位於北韓東部海域。日本防衛大臣濱田靖一表示，目前尚無法確認飛彈是否飛越日本專屬經濟海域。