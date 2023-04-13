民進黨昨（12）日正式提名副總統兼黨主席賴清德參選2024，在記者會上賴也提到，2024年不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。對此，中廣董事長趙少康除指出，賴清德的說法邏輯不通，他更直言，會讓台灣變成專制的，正是一再喊打喊殺的民進黨。

由於賴清德曾自稱「務實的台獨工作者」，所以外界相當關注他的兩岸立場，他昨天重申，台灣有統獨的問題、已經是主權獨立的國家，不必另行獨立，民主才是台灣最大的共識。

趙少康昨在其主持節目《少康戰情室》表示，賴清德會提出「2024不是戰爭與和平的選擇」的說法，是因為他怕了、知道這是最大致命傷，趙提到，「戰爭與和平」說是他所提，邏輯上也是通的，因為賴清德除了自稱務實台獨工作者，還說過這輩子在任何職務上都不會改變志向、立場。所以不管賴清德怎麼講，都無法改變骨子裡是台獨的事實，若是他當選後還維持過去的風格，就是會引來戰爭。

針對「民主與專制的抉擇」說，趙少康也直言邏輯不通，因為不管是民進黨、亦或是國民黨當選，都是實施民主政治，因此趙推測，賴清德的邏輯轉了一個彎，他的意思是只有他當選，台灣才民主，若被大陸拿去，台灣就變專制了；但台灣會被大陸拿走、變成專制，就是因為民進黨執政繼續喊打喊殺、搞台獨，最終兩岸不幸發生戰爭。