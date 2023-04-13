中華電3月自結合併營收達185.1億元，年成長6.9%；歸屬於母公司業主之淨利為32.2億元，年成長14.4%，EBITDA為74.1億元，增加7.2%，稅後EPS為0.42元。中華電第一季營收542.1億元、年增5.7%；歸屬母公司業主淨利增加6.4%；EBITDA增加3.3%；累計稅後EPS達1.24元，首季各項財務指標均優於財測表現。

台灣大3月自結合併營收144.6億元，EBITDA為29.6億元，營業利益14.9億元，稅後淨利9.4億元，稅後EPS為0.33元。台灣大第一季合併營收430.2億元，較去年同期成長8%，EBITDA為86.8億元，同創歷史同期新高，營業利益42.9億元，稅後淨利為27.1億元，稅後EPS為0.96元。

台灣大3月行動服務營收創三年半新高，帶動第一季行動服務營收年增率達5.4%，除較前一季倍增外，並創5G開台以來單季最大增幅。智慧型月租用戶ARPU亦連續22個月年成長，達3.5%。加上固網服務以及電子商務營收助攻，第一季合併營收年成長8%。台灣大財務長兼發言人張家麒表示，第一季5G、電子商務、家用寬頻三大成長引擎表現仍舊亮眼，同步帶動合併營業利益年成長5%，業外部分雖受匯率變動以及利率升高影響，稅後淨利仍較去年同期持平。

遠傳3月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為73.34億元、27.09億元與9.37億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為3.2%、6.2%與13.4%，單月稅後EPS為0.29元。遠傳第一季合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利之年成長率分別為1.8%、5.0%與18.4%，達到223.05億元、79.45億元與27.54億元，單季稅後EPS為0.85元，年增率為18.4%，如排除業外一次性利益，年增率為12.2%，成長動能強勁。遠傳第一季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標，EPS達成率為117%。

受惠於國門開放、預付卡用戶逐漸回溫，遠傳3月總用戶數、月租型用戶數均呈現正成長趨勢，總用戶數達到717.2萬；且行動通訊業務穩健向上，不僅行動服務營收年成長率達3.9%，客戶每月平均貢獻度(ARPU)年成長率達2.3%，均連續25個月正成長。