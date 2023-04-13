澎恰恰2020年積欠2.4億債務，召開記者會宣告破產，原以為靠著金主林秉文協助還清不少，日前開直播卻驚爆「還有5、6000萬債務要處理」，更無奈表示：「10輩子都還不完」，如今想靠著賣泡菜償還債務，卻被外界質疑是否為了「割韭菜」，對此，他也跟外界喊話：「不用同情我」。

澎恰恰昨(12日)PO文再次釐清真相，一開頭就點出外界疑惑「賣泡菜真的可以還債嗎？」更指出就連藝人朋友都好奇泡菜利潤低，一罐罐賣怎可能還清債務，他指出會執意想賣泡菜，主要是考量疫情期間很多店家都倒光，導致重資產創業並非趨勢，因此改採年輕人建議的「輕資產創業」，也就是所謂的網路創業，不需要店面租金、裝潢以及員工成本，還能把省下的錢做出更好的產品。

對於被外界質疑創業是要割韭菜，澎恰恰向外界喊話：「大家不用同情我」，接著拍胸脯保證「吃過的都說好吃，不好吃就不要再買，我們研發那麼多個月，對於口味也是很有自信的」，更強調路遙知馬力，肯拼肯做一定可以倒吃甘蔗，如同起初最不適應用手機操作社群，如今卻是駕輕就熟。

澎恰恰指出賣泡菜相較其他產品，或許賺錢的速度比較慢，但卻有著要做到最好的使命，畢竟創業賺錢就是要抬頭挺胸，接著再次強調：「這次我就是想站著，還把錢給掙了」，宣示要還清債務的決心。