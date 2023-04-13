大陸一名女網友被男同事造謠說，升遷是因為與老闆睡了，而她沒有選擇忍氣吞聲，超瘋狂的處理方式，讓台大教授葉丙成忍不住轉發貼文說，這女孩真的猛！也引起網友們熱烈討論，不少人大讚，壞人瘋，好人要比他更瘋，這個解法好過癮。

一名女網友在問答網站《知乎》上匿名分享，公司近日出現謠言說她被升遷是因為跟老闆睡了，某天她在樓梯轉角處抽菸的時候，偶然聽到一群同事在討論這件事，根據大家的說法她發現這個謠言似乎是從一位30多歲的男同事口中傳出來的。

女網友表示，她默默走上樓梯詢問那些說閒話的同事們，這件事情是不是真的，而同事們的反應都很尷尬，接著她就當著所有人的面打電話報警說自己被迷姦了，事發過後毫無印象，但有證人看到。電話一掛斷，同事們就急著撇清關係，所有人都把矛頭指向當初造謠的那位同事。

女網友指出，在警察來公司之前，那位同事弄懂了來龍去脈，立刻羞愧解釋說自己都是亂說的，只是想透過這樣的方式逼她離職，但她說什麼也不鬆口，警察到了開始調查，她苦苦哀求造謠的同事幫她做證被迷姦的事情，造謠的同事則是焦急地解釋一切都是假的，後來老闆也被叫到公司，滿臉問號的被警察盤問。

女網友說，經過了一系列的調查，她與老闆之間真的是清白的，警察還安慰她說一切都是誤會，但老闆覺得自己受辱，因此憤而提告那位造謠的同事誹謗，結果那位同事開始哭著賣慘，很可惜沒有效果，最終在事發隔天就自請離職。

台大教授葉丙成轉發該文說，這女孩真的猛，被造謠以後，完全沒想到有這麼瘋狂的作法，真的出人意料！不少網友留言說，「壞人瘋，好人要比他更瘋」、「這解法太強大了」、「看的太過癮了，這個解法從來沒想過」、「已儲存貼文，好佩服她」、「造謠前拜託確認一下對方是不是瘋子」。