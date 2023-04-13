可成表示，公司素來重視股東權益，2015～2021每年發放現金股利均不低於每股10元，總發放金額逾540億元，轉型之際亦規畫2021～2023年配發現金股利每股不低於10元，換算殖利率達5～6％，優於市場平均。

而為維護公司信用與股東權益，可成自2020年3月起迄今已執行5次庫藏股買回，買回總金額逾155億元，居上市櫃公司之首，占泰州廠出售淨利近7成。而買回股票經註銷，降低公司實收資本額近12％。

可成指出，面臨國內外總體環境存在諸多挑戰，公司實施庫藏股除調整資本結構，亦等同將處分泰州廠匯回資金做主動有效運用，提升每股淨值、回饋股東。

可成表示，30餘年來從鋁合金壓鑄工廠成為全方位機構件解決方案領導者，在出售泰州廠前，過去20年營收年均複合成長率逾20％、平均毛利率逾40％，領先多數同業。無論研發設計能力、量產規模、品質管理、成本控管等各方面均已臻世界級水平。

可成指出，2020年決議出售泰州廠淡出手機業務，即便知悉未來將面對營收及獲利減半，經營團隊將承受無比壓力，仍以最大勇氣與決心毅然為之。為協助股東創造更大價值，公司持續密切觀察市況，將資源及資金優先投入具前景的技術與市場。

然而，2020年初新冠疫情爆發，市場波動劇烈、低利環境導致資金氾濫，優質投資標的價值被不合理拉抬高估，可成秉持公司永續經營、對股東負責態度始終審慎評估。如今利率急升、景氣下行，金融市場陷入極大流動風險，可成一方面保有現金部位，另方面減輕產能包袱，進退有據、具備極佳彈性與韌性應對各種變局。

可成強調，公司設有投資人關係部及發言人系統，負責與投資人透過各種公開管道即時溝通，並積極參與投資人會議，妥適回應投資人關切的各項議題，公司向來尊重個別投資人的投資主張。

然而，少數股東為追求短期利益及報酬，打著「股東行動主義」旗幟一再散播錯假資訊，對公司聲譽造成損害，對一本初衷、孜孜矻矻戮力經營的可成實屬偏頗不公，亦影響多數股東權益。為免錯誤訊息混淆社會大眾視聽，若再有惡意誹謗，公司將保留法律追訴權。