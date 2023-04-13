士電2022年6月投資10億元成立「綠巨能」品牌，將創能、儲能、用能三大區塊整合為一，領域涵蓋統包工程到自營發電等，轉做綠電供應者。

士電因應電動化趨勢，投入電動車動力模組研發，其中，電動機車動力系統累積量產達20萬套以上。在今年智慧移動展上，展出可供4輪商用物流EV使用的動力系統，是目前體積最小的150kW二合一動力總成系統，也是士電第二代的商用物流EV用動力系統，不僅重量與體積較上一代減少了20％，也透過最佳模擬設計將馬達磁路與結構再優化，使能量密度與扭力也相對提升10％。

該動力總成系統與台灣車廠共同合作，將搭載於集團關係企業新竹物流3.5噸及5噸電動物流車上。另外，50kW動力系統，主要應用於500cc以上的車輛，高扭力輸出可帶來優越的爬坡力與瞬間加速性，且氣冷設計可使空間Layout更簡潔，降低整車成本，可應用各On/Off Road機車及重機，並與歐美客戶共同開發中。

8kW動力系統，為電動機車的主流，也是士電最廣泛被使用的動力系統。除Scooter車型繼續與國內外機車廠共同開發，不斷衍生應用於新車型發表之外，同時也適用其他電動化產品上，例如電動水上摩托車、電動割草機等，以及與光陽機車所共同推出的電動物流車型。

此外，士電、和泰車(2207)旗下和潤(6592)及起而行綠能共同成立電動車充電站營運商充壩，350kW充電樁4月取得美國UL認證，CNS及CE認證接續申請，5月就可以開始出貨，今年出貨量約400台，明年期盼達到1000台，3年內目標累計2000台。

今年研發的重點為480kW水冷超級快充，可供大型停車場、休息站、物流及巴士轉運站等場域的充電營運業者更多的選擇。

今年充電樁士電對於各縣市政府公營場域、民營停車場、建案等也已展開規畫及陸續接單中。在台灣電動4輪車快、慢充充電樁今年建置可到4500台，之後快充每年維持300台，慢充目標3年內達到1萬台，整體今年國內外的快、慢充出貨量將較去年成長4到5倍。