農委會11日舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會，農委會主委陳吉仲坦言「實際缺蛋的情況比官方統計還要嚴重」，明年也有可能缺蛋。對此，農業專家「Linbay好油」林裕紘爆料，要在國際上買蛋，沒簽長約買不到，因此他說陳吉仲去拜託這些廠商進蛋都是簽長約，得一直進蛋。

陳吉仲11日表示，國內雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋不足的數量，比農委會每周公布的產銷資訊還要高，且就目前雞蛋產能來評估，不只今年，明年可能都無法滿足國內對雞蛋的需求。陳吉仲強調，為滿足消費者需求才啟動專案進口措施，預計實施到年底，之後會依照國內雞蛋生產情況逐步調整，不讓進口常態化。

對此，「Linbay好油」林裕紘昨(12)日在政論節目《關鍵時刻》中直言，要在國際上去買蛋，沒有簽長約買不到，因為他們養了這些蛋，怎麼可能只賣個一、兩個月，剩下的雞要怎麼辦？因此林裕紘說陳吉仲去拜託這些廠商進蛋，簽的都是長約，這些蛋將會一直進口。

節目主持人劉寶傑則諷刺表示，中華民國有一個奇蹟，有一個部長不斷的哭、不斷說謊，卻可以不斷的升官。