警方叫醒王男後其進行酒測。（警方提供）

45歲王姓男子日前喝茫，獨自開車從新北市新店區，上午8時一路行至中山南路，在靠近立法院的快車道上，最後不勝酒力昏睡，造成交通阻塞，警消第一時間以為駕駛可能心臟病，連忙破窗叫人，後來發現王渾身酒氣，酒測值0.77，將他逮捕法辦。

中正一警方日前獲報，中山南路快車道上停有1部自小客車，完全不動超過10分鐘，警方獲報時，還擔心駕駛可能遇到突發疾病，會同救護車趕至現場救援。

警方敲打車窗多次，發現裡面駕駛毫無反應，為避免意外發生，決定擊破車窗，玻璃破裂聲驚醒王男，警方這時才發現他滿身酒味，於是要他下車檢測。

經查王的酒測值高達0.77，對此目前無業的王男聲稱，因為求職不順心情鬱悶，他昨晚在新店住家獨自喝啤酒，不記得喝了多少，後來想要兜兜風解酒，才會開車到處晃，沒想到在快車道上睡著。

警方隨後移置保管王的車，恢復道路暢通，另將王男帶回警局，依公共危險罪送辦，並再次呼籲，切勿酒後開車上路，保護自己也保護其他用路人的安全，勿抱持僥倖心態，以免造成無法挽回的悲劇。