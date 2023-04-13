南部一名富商在109年間愛上一名人妻，答應每個月提供生活費10萬，並先購買一輛名車，並租下豪宅讓人妻居住，富商的貼心讓人妻漸漸愛上他，深感富商的誠意就是真愛，甚至密謀要一起私奔。事後人妻丈夫發現怒告富商「和誘有配偶之人脫離家庭罪」，但法官卻認為，富商雖然提供物質，但並未使用脅迫手段，且小美已是成年人，有自主決定權利，因此判決富商無罪。

根據判決書，該名富商民國109年8月間因工作關係認識一名人妻小美，富商竟不顧對方有家室，可提供每月10萬元零用錢及一輛名車，並承諾照顧小美，甚至她承諾，若她離婚，會贈與一棟豪宅供兩人共同生活，企圖誘使小美脫離家庭。

富商為履行承諾，立刻先匯款20萬元給小美，購買價值數百萬元的名車，萬元之車牌號碼000-0000號自小客車供劉安琪代步使用，並承租一棟豪宅讓小美脫離家庭後居住。

小美的丈夫對兩人計畫始終被蒙在鼓裡，直到某日在家中電腦發現妻子與富商親密照及LINE對話紀錄，且妻子突然離家搬到該度豪宅居住，氣得怒告富商「和誘有配偶之人脫離家庭罪嫌」。

小美向法官表示，富商對她噓寒問暖，工作上給她很多幫助，雖然丈夫阻止，但富商一再保證說他會對她更好，所以想離婚與富商結婚，她告訴丈夫她與富商才是真愛，所以兩人很難不聯絡。

法官審理後認為，縱使富商於交往期間提供上開物資給小美，並以未來將購屋贈與給女方為誘因，但小美主觀上仍保有自由決定是否離家之自主權利，也未因被告之多次勸說，讓小美做出脫離家庭之舉，難以認定小美因此受誘惑而有脫離家庭之意，因此判決富商無罪。