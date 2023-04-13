49歲「爵士一哥」、愛樂電台主持人沈鴻元去年罹患膽管癌，治療後好轉，7日出現發燒症狀，1小時後猝逝。醫師指出，膽管癌初期症狀不明顯，如果以腹痛為表現來診斷，約7成患者發現時都已經晚期，有「隱藏版癌王」之稱，建議高危險族群要定期險查。

胰臟科醫師林相宏在臉書發文指出，膽管癌和胰臟癌有類似的症狀、危險族群及檢查治療方式，所以時常被拿來一起討論；2種癌症早期症狀都不明顯，往往診斷都已晚期。

林相宏表示，症狀中最可能出現的就是「黃疸」，眼白發黃、尿液呈現茶色、糞便呈現灰白色的症狀，因為腫瘤會阻塞膽道，造成膽汁阻塞，因此黃疸；另外還會有上腹脹痛、噁心嘔吐，早期症狀與腸胃不適相似，民眾容易輕忽，初期腹痛的程度不明顯，如果以腹痛為表現來診斷，約7成患者發現時都屬晚期，提醒有右上腹痛、體重減輕症狀，一定要盡速就醫。

林相宏指出，一般例行的健康檢查，包括抽血、癌指數、胃鏡、超音波對膽管癌的早期診斷率都很低；內視鏡超音波的診斷率最高。建議有家族大腸癌、胰臟癌、膽管癌病史、膽結石、抽菸、酗酒、肥胖、突發性糖尿病及愛吃紅肉或加工食品者，一定要定期檢查。

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