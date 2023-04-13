中企入股卡達全球最大LNG項目。（大陸環球網）

大陸《環球時報》13日報導，繼去年世界盃期間大陸「中國石化」與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議後，兩家公司又簽大單。12日，在卡達首都杜哈簽署北部氣田擴能項目（NFE）參股協議。

該專案是目前全球規模最大的液化天然氣（LNG）項目。根據協定，卡達能源公司將向中國石化轉讓北部氣田擴能項目1.25％的股份，這是雙方繼2022年11月簽署北部氣田擴能項目LNG長約後的又一個里程碑，標誌著雙方在北部氣田擴能項目上實現了一體化合作。

簽約儀式在卡達能源公司總部舉行，中國石化董事長馬永生，卡達能源事務國務大臣、卡達能源公司總裁兼執行長卡阿比分別代表雙方簽署協定。

馬永生表示，卡達能源公司是世界領先的LNG生產商，是中石化最重要的合作夥伴之一，與卡達能源公司的合作將有助於進一步優化中國能源消費結構，提升清潔能源供應的安全性、穩定性和可靠性。希望雙方在現有的良好合作基礎上，繼續探討新的LNG合作，進一步拓展合作領域，實現互利共贏。

卡阿比表示，中國是世界上最重要的天然氣市場之一，同時也是卡達能源產品的關鍵市場。此次簽約兌現了卡能源的承諾，即進一步深化與主要LNG客戶的關係，特別是優先與以中石化為代表的世界級客戶發展長期戰略夥伴關係。中石化成為該專案首個亞洲股東，將是中國與卡達兩國間又一個雙邊合作典範。

北部氣田擴能專案是目前全球規模最大的液化天然氣（LNG）項目，總投資達287.5億美元，將會把卡達LNG年出口能力從現在的7700萬噸提升至1.1億噸。

此前，2021年3月，中石化和卡達石油公司（已更名為卡達能源公司）簽署了200萬噸／年LNG長期購銷協定，為期10年。從2022年1月起，卡達石油公司向中石化每年供應200萬噸LNG。這是中石化歷史首次與卡達石油公司建立合作，意義重大。

2022年11月21日，中石化與卡達能源公司簽署了為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。卡達能源公司將每年向中石化供應400萬噸LNG。