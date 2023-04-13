長榮航3月合併營收163.64億元，年增52.27％，是2019年暑假旺季後的新高，也是歷史第三高，其中客運營收為95.09億元，年增率為1551.42％，貨運營收為35.74億元。

客運方面，台灣地區延續春節、寒假的旅遊熱潮，3月北美、歐洲航線來回平均載客率約95％，日本則進入賞櫻旺季，載客率也達85％，東南亞航線則受惠於歐美轉機市場需求，載客率維持在75％上的水準，以旅遊為主要的曼谷、峴港則有超過90％的表現。

長榮航繼3月30日開航台北-克拉克新航線，4月及5月陸續恢復台北-廣州、台北-杭州、台北-小松、高雄-澳門、高雄-福岡及高雄-首爾航線；台北-曼谷、台北-芝加哥、台北-舊金山、台北-米蘭、台北-東京、台北-福岡及高雄-浦東則陸續增班。為因應未來客運市場需求，長榮航空預計今年持續引進波音5架787-10新客機，並於日前宣布再以自購方式引進5架波音787-9新客機，於2025年開始交機。

華航3月合併營收150.42億元，為6年來同期新高，月增18.71％，年增22.26％。其中，客運收入84.58億元，月增19.39％，年增1129.36％。

3月客運收入年成長超過10倍，東北亞、東南亞客運需求暢旺，其中東南亞全線載客人次成長最為顯著，曼谷、河內以及新開航點宿霧、清邁都為主力，較前月為成長幅度最多區域；另獨家羅馬航線復飛也助攻整體營收表現。華航加速各航線增班，夏季班表再增班近5成，有望帶動客運表現續強。

貨運3月收入為55.90億元，月增15.57％，受到工廠有序的復工、復產以及季末效應，整體貨運市場些許回溫。華航今年將陸續引進2架777F新機，擴大市場競爭優勢。

星宇航空3月營收14.63億元，續創歷史次高，年增1411％。其中，客運營收為12.93億元，月增6％，年增2876％；3月貨運營收為1.14億元，月減6％，年增145％。由於整體貨運市場航班運能供給持續增加，使運價小幅收斂。在美國洛杉磯航線開航後，貨運營收可望提昇。

3月星宇航空正式開航台北-仙台航線，也將在4月26日首航台北-洛杉磯航線，進一步擴大航網。為滿足市場需求，星宇航空也積極與多家旅行業者攜手合作，推出日本德島、熊本及關島旅遊包機，同時，星宇航空維持航班並提供穩定服務，胡志明航線自4月28日起恢復每日一班飛航服務，並自5月5日起每周五提供二班胡志明飛航服務。