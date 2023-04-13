此次證交所由企畫部研究部副理周世昊於「交易所ETF發展座談場次」進行與談，與韓國交易所、澳洲交易所及香港交易所互動交流，並向全球分享臺灣ETF最新發展。

周世昊指出，2022年全球ETF資產規模約9兆美元，較2021年衰退10％，相較之下，我國上市櫃ETF市場表現亮眼，截至2022年底，總資產規模達新台幣2.3兆元，逆勢成長11％，其中以債券ETF占比最高(52％)，但與台股ETF(35％)差距已縮小。此外台灣ETF受益人數成長顯著，較2020年成長3倍，且ETF與共同基金規模各占約50％，均顯示投資人高度參與ETF市場。

韓國交易所分享於2022年新上市ETF包含產業型、市值型及債券型ETF，當地投資人多投資於固定收益型ETF。澳洲交易所指出，澳洲ETF規模及檔數皆持續增加，以類型觀察，ETF規模占比以全球股票型為大宗，其次為澳洲股票型。香港交易所則表示，2022年香港ETF市場的產品多樣性非常廣泛，例如ESG、低碳主題、綠色債券、元宇宙及虛擬資產等，為香港及國際投資者提供更多選擇，此外ETF在2022年7月納入中國香港互聯互通機制，持續展現強勁的交易動能。