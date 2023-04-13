周三收盤，道瓊指數跌38.29點或0.11%，收33,646.50點。標普500指數跌16.99點或0.41%，收4,091.95點。那斯達克指數跌102.54點或0.85%，收11,929.34點。費城半導體指數跌56.90點或1.83%，收3,052.52點。

標普500指數11大類股跌多漲少，以非必需消費類股跌1.54%，跌幅最大；其次為通訊服務類股跌0.89%、科技股跌0.61%。工業類股漲0.33%，表現最佳。

重量級科技股普遍下跌，僅微軟漲0.23%，Meta漲0.07%。蘋果跌0.44%，亞馬遜跌2.09%，特斯拉跌3.35%。

主要晶片股全跌，應用材料、高通、美光、輝達跌幅都超過2%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌3.90%。

聯準會3月會議紀要指出，銀行業的壓力可能使美國經濟在今年晚些時候陷入溫和衰退（mild recession），但由於通膨仍然偏高且就業市場仍然緊俏，因此決策官並不排除5月再次升息的可能性。會議紀要寫道：「展望未來，考量物價壓力和強勁勞動力需求，決策官員們認為額外採取一些的政策緊縮可能是合適的，以使通膨率回落至央行設定的2%目標。

接下來可能左右市場走勢的還包括由花旗、摩根大通和富國銀行 打頭陣，即將在周五登場的財報季。

分析師現在預估標普500指數成份股今年第一季總獲利年減5.2%，與本季度初預估的年增1.4%相比，呈現明顯的反轉。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.08：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.69：1。

標普500指數成分股有12檔創下52周新高、兩檔創新低。那斯達克指數有64檔創52周新高、187檔新低。

美國交易所成交量總計為104億股，過去20日均量為117.8億股。