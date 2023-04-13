小編今（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。由於消費景氣不佳，台積電高雄廠傳出建廠計畫延宕，引起市場熱議，不過最新消息指出，台積電高雄廠可能以5至7奈米級以下先進製程為主。

【1】台積電高雄廠 改建5～7奈米以下製程

受全球景氣趨緩，傳出台積電在台擴產放緩，包括寶山、中科、南科、高雄廠擴廠計畫都將延後。高雄市長陳其邁12日重申，台積電投資高雄進度不變，消息人士則強調，受到成熟製程殺價潮影響，台積電計劃投資28奈米晶圓廠恐延宕，但將啟動5～7奈米級以下先進製程建廠計畫，高雄廠也定位為先進製程廠區。

【2】台積放緩擴廠 打趴12檔供應鏈

半導體供應鏈透露，台積電在高雄、南科、中科與竹科擴產計畫將放緩，此一消息傳出後，經濟部長王美花火速出面澄清，宣稱台積電投資高雄計畫未變，且全球研發中心即將完成，惟包括家登（3680）等12檔台積電供應鏈股價仍熄火。

【3】苦吞匯損 六大壽險虧65億 13年最慘首季

新台幣升值，避險工具又貴到咋舌，六大壽險公司首季即便賣股、賣債實現逾500億元的資本利得，依舊抵不過沈重的匯兌壓力及資金成本，六家公司首季合計稅後虧損近65億元，創2010年、即13年來同期「最慘」表現。

【4】美通膨降溫市場鬆口氣

受惠能源成本走跌，美國3月消費者物價指數（CPI）月增率放緩至0.1％低於預期，年增率5％創下2021年5月以來最低，連九個月下滑，顯示通膨持續放緩，令市場更確信美聯準會（Fed）升息循環已接近尾聲，5月例會可能最後一次升息1碼。

【5】馬斯克卡位生成式AI 台廠利多

推特執行長馬斯克（Elon Musk）傳出推動社群媒體推特（Twitter）開發一款能與ChatGPT匹敵的人工智慧（AI），外電傳出將會採購一萬個繪圖處理器（GPU），但款式未能得知。業界推測，目前業界效能最好的莫屬於輝達（NVIDIA）新一代Hopper架構H100核心GPU，推估一個至少3萬美元，若以一萬個計算，將需要至少3億美元（逾新台幣91億元）。