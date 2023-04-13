德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）13至15日首次出訪中國，訪問天津和北京，一名發言人說，貝爾伯克此行將聚焦德中關係、台海局勢、俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭、中國人權狀況和地球暖化危機。

貝爾伯克啟程前表示，歐洲將中國同時定位為夥伴、競爭者和體制對手，歐中關係的未來走向，將取決於中國選擇哪一條道路。

貝爾伯克指出，中國是德國最大的貿易夥伴，但也按自己的想像塑造全球秩序，如何在這兩者間找到平衡是雙邊關係的重點。

貝爾伯克強調，中國跟以前不一樣了，因此她打算利用這次訪問認識新領導班子的路線，觀察政治控制與經濟開放之間的緊張關係。

關於歐中經貿關係，貝爾伯克延續歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）上月底對中政策演講的說法，指出經濟上與中國脫鉤不可行，不過有必要減少單方面依賴的風險、即所謂的「去風險化」（De-Risking）。

貝爾伯克強調，每天經過台灣海峽的貨運量占全球貿易的50%，台海衝突升級的恐怖景象，同樣也有必要去風險化。

因此，她會晤中國領導人時，將表達不接受單方面改變台海現狀和軍事衝突升級的歐洲共同立場。

發生在歐洲的俄烏戰爭也是此行的重點，貝爾伯克說，中國如何運用對俄羅斯的影響力，對全歐洲和歐中關係將有「後果」，她提醒中國身為安理會常任理事國對世界和平的責任。

根據官方公布的行程規劃，貝爾伯克將會晤中國外交部長秦剛、前國家副主席王岐山、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等高層，並與企業和中國公民社會代表會面。

她15日結束中國行後將轉往南韓，16日飛往日本，參加日本主持的七大工業國集團（G7）外長會議。