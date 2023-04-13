75歲的農民黃榮昌（右二），身體健朗、氣力飽滿，看不出已是7字頭年紀。（張毓翎攝）

台南農民黃榮昌栽種牛蒡30多年，現年75歲的他，身體依舊健朗、氣力飽滿，看不出已是7字頭年紀；關於養生祕訣，他透露，每天會帶3瓶、每瓶1000毫升的牛蒡茶，口渴時把它當水喝，發現可促進腸胃蠕動，且身體沒什麼疾病。對此，營養師認為，有研究指出牛蒡茶確實有助於促進消化和排便，但如有特殊病史或身體狀況，使用前應須諮詢醫生的建議。

黃榮昌是佳里區農會牛蒡產銷班的班長，從年輕時就開始務農，30幾年前，台灣盛行種植牛蒡，他也搭著順風車投入種植至今，除了種牛蒡，他也習慣天天吃牛蒡，食用方式很簡單，他會燒一壺水，裡面放幾片牛蒡片，煮成牛蒡茶，每天帶著3瓶出門，長期喝下來，從未有便祕等腸道毛病。不少「久坐」辦公室的上班族常抱怨胃腸不好，黃榮昌也會建議他們喝牛蒡茶來改善。

柳營奇美醫院營養科組長江秋蓉表示，牛蒡茶有多種抗氧化物質和維生素，抗氧化物質能夠清除體內自由基，提升免疫力；且當中含有豐富的膳食纖維，促進腸道蠕動，增加腸道內的水分和體積，減緩食物在腸道中的滯留時間，有助於促進消化和排便。

但江秋蓉補充，以上功效主要是基於牛蒡茶的成分和一些小規模的實驗研究得出的結論，尚未經過大規模的臨床研究證實，因此使用時需要謹慎。由於牛蒡茶的成分不同，也會對不同人產生不同的作用，如果有特殊病史或身體狀況，應當在使用前諮詢醫生的建議。

江秋蓉說，以營養師的角度，多喝水可以促進腸胃蠕動，對於健康正常人是有好處，所以除非是有需要限水病人，如心臟病或慢性腎臟病人需要注意水分攝取量。