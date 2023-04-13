大陸人造太陽創造403秒新的世界紀錄。（大陸央視）

大陸央視13日報導，大陸正在運行的世界首個全超導托卡馬克EAST裝置（人造太陽）12日21時獲重大成果，實現了高功率穩定的403秒穩態長脈衝高約束模等離子體運行，創造了托卡馬克裝置穩態高約束模運行新的世界紀錄。

EAST裝置取得的重大創新成果，為國際熱核聚變實驗堆ITER運行和中國自主建設運行聚變堆提供了重要的實驗基礎。

大陸《環球時報》13日報導，中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所EAST大科學團隊解決了長時間尺度下的等離子體位形約束、高功率射頻波加熱與電流驅動、等離子體與壁相互作用、關鍵分布參數的即時診斷等系列前沿物理和技術集成問題，實現了403秒高約束模等離子體運行。EAST物理實驗取得的系列重大突破，完全驗證了EAST全超導托卡馬克裝置高參數長脈衝穩態運行的能力，進一步驗證了未來聚變實驗堆高約束模式穩態運行的可行性。同時，也對探索未來聚變堆前沿物理問題，提升核聚變能源經濟性、可行性，加快實現聚變能應用具有重要意義。

近年來，在大陸國家發改委、科技部、中科院、基金委等項目資助下，以及安徽省、合肥市、合肥綜合性國家科學中心等大力支持下，EAST裝置性能不斷提升，裝置運行區間不斷擴展，取得了多項國際托卡馬克運行的重大標誌性成果。

據新華社今年1月7日報導，中科院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所透露，近期該所核聚變大科學團隊利用有

「人造太陽」之稱的全超導托卡馬克大科學裝置（EAST），發現並證明了一種新的高能量約束模式，對國際熱核聚變實驗堆和未來聚變堆運行具有重要意義。1月7日，國際學術期刊《科學．進展》發表了該研究成果。