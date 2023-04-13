第95屆奧斯卡頒獎典禮上月13日圓滿落幕，馬來西亞女星楊紫瓊憑《媽的多重宇宙》勇奪最佳女主角獎，成為奧斯卡史上第一位亞裔影后。她日前帶著小金人光榮返鄉，於今(13)日在IG上傳帶著小金人「O先生」去掃父親的墓照片，並感謝父母的愛和支持，坦言沒有他們就沒有今天的自己。

今日，楊紫瓊透露自己帶著O先生（O：Oscar，奧斯卡）回家，「沒有父母的愛和信任與支持，就沒有今天的我」，並曬出帶著小金人去已故父親楊建德掃墓的照片，在其他照片中也能看到母親譚慧珍舉著小金人開心且驕傲的模樣。

此文一出，立即得到25萬網友按讚，大家紛紛表示：「這裡的每個人都為你感到高興，為你感到驕傲。」、「歡迎回家楊紫瓊和O先生！」、「歡迎女王回家。」、「你已故的父親在天堂對你的成就微笑。」、「你根本不知道我們有多為你感到驕傲。歡迎回家。」、「把最高的表演榮譽帶回家給你的父母一定讓你充滿了情感和自豪。」

事實上，楊紫瓊赴好萊塢發展前，在華人影視圈已是頭號武打女星，創造出不少經典女打仔角色，包含《警察故事III超級警察》中手腳俐落的女警「楊建華」、《太極張三豐》中的俠女「秋雪」、《詠春》中男扮女裝的「嚴詠春」等。2018年她在《亞洲瘋狂富豪》中，把富麗堂皇且堅定不移的楊家女主人，詮釋得淋漓盡致，才又再度受到關注，闖蕩好萊塢近30年，這回終於以《媽的多重宇宙》一無是處的母親角色，為她贏得人生中第一座奧斯卡。