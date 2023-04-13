林姓男子去年誤信詐團來電，前後匯款300多萬，購買「生基塔位」做投資，歹徒食髓知味，最近宣稱「你要多花10萬買蓋板，才好賣錢才能賺更多！」林這次終於起疑報警，萬華警方在雙方前往昆明街的超商面交時，當場逮捕30歲的林姓車手。

林男向警方報案表示，去年9月他接獲推銷電話，對方宣稱是某知名上市公司，現在推出「生基塔位」供民眾投資，十分搶手獲利可期，「1個塔位可以賺100萬！」林信以為真便花錢購買。

但歹徒此後話術百出，一下說「買家不想只買1個」、一下又說要搭配其他配件才更好賣，林前前後後匯了300多萬，終於覺得不太對勁。

日前歹徒又來電，要林再花10萬元購買「蓋板」，林忍無可忍終於報警，並在警方協助下假裝配合，並歹徒約在昆明約某超商交付50萬。

8日警方在附近暗中埋伏，當場逮捕出面取款的林姓車手，林辯稱他是受朋友委託，以為是正常的生意款項，對案情避重就輕，警方偵訊後除依詐欺罪將他送辦，另擴大追查幕後的靈骨塔詐團網絡。