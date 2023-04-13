美聯東區傳統強權紅襪季前以5年9000萬美元長約，簽下日職打擊好手吉田正尚，雖在開季繳出多場雙位數安打，也早早獻出大聯盟首轟，但至今吉田正尚不及平均的2成13打擊率，並無法滿足球迷期待，美媒《NBC Sports Boston》作家托馬斯（John Tomase）以歷經「寒流」來形容吉田的打擊狀況。

開幕戰初登場，吉田正尚以雙安開啟生涯首個大聯盟賽季，面對海盜的系列賽，也順利擊敗芬威球場著名的「綠色怪物」，敲下大聯盟首轟，加上WBC（世界棒球經典賽）對陣墨西哥戲劇性全壘打及創賽會紀錄的13分打點，紅襪球迷對於吉田正尚的打擊爆發力有著無限想像。

不過敲出首轟後，吉田正尚正面臨打擊低潮，最近20個打數只有3支安打，打擊率來到了2成保衛戰，托馬斯對於吉田至今為止的先給予正面評價，「正如先前所評估，吉田正尚掌握好球帶的能力十足，6記四壞球是被三振（3）的兩倍，雖然對於變速球有些掙扎，但對於維持好球帶的狀況依然十分理想。」

隨後托馬斯也提到了吉田正尚打擊率低、全壘打產量少的問題，「紅襪之所以與吉田簽約，是因為他的長打能力，2成13的打擊率說明了球棒控制能力不佳，與紅襪付出的代價不成正比，並非中心打者的數據。」托馬斯指出，吉田正尚能否取代已經離隊的明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts）仍言之過早，他所繳出的成績也將影響紅襪球團的未來。