中國新聞網經緯用戶端13日報導，大陸國家統計局前公布了31省分2023年3月消費者物價指數（CPI）顯示，3月31省分CPI同比漲幅僅有四川高於上月。其中，新疆最高為漲1.2％，吉林最低為持平。

統計數據顯示，2023年3月分，大陸全國CPI環比下降0.3％，同比上漲0.7％。CPI同比增速低於市場預期，且連續兩月回落。

中新經緯報導，31省分3月CPI除吉林外，同比均為上漲，漲幅高於或低於大陸全國水準的省分均為13個，上月分別為13個和15個。從漲幅來看，除四川外的30省分漲幅均低於上月，上月31省分漲幅均收窄。

具體來看，新疆、河北、黑龍江、上海、江蘇、浙江、雲南、甘肅、青海、湖北、廣東、海南、西藏等13省分漲幅高於全大陸水準，其中僅有新疆處於「1時代」；北京、福建、江西、四川、寧夏漲幅與全大陸水準持平；安徽、湖南、內蒙古、天津、山西、遼寧、山東、河南、廣西、重慶、陝西、貴州、吉林等13省分漲幅低於全大陸水準，其中吉林漲幅最低為0。

另外，從增減幅來看，四川漲0.1個百分點，吉林降幅最大為0.9個百分點。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，食品和能源的非核心通膨下降是3月CPI轉弱主要因素，市場較為期待的核心通膨雖然企穩但趨勢偏弱，供給充沛和需求「穩而不強」是主要特徵，需要政策繼續保持促內需的力度。

展望下階段物價走勢，機構普遍預計短期無通膨風險。

在東方金誠首席宏觀分析師王青看來，4月CPI同比有可能進一步回落到0.5％左右，其中蔬菜價格、燃油小汽車價格同比下行仍將成為主要影響因素。在消費修復溫和前景下，短期內核心CPI將繼續處於1.0％左右的偏低水準。

財通證券宏觀首席分析師陳興分析稱，從高頻數據來看，3月以來，豬肉、雞蛋價格降幅收窄，同時鮮菜供給滯後於需求回落，價格將略有抬升；但整體CPI仍受限於供給修復快於需求，預計4月CPI環比漲幅略回升，同比增速趨穩。

光大宏觀高瑞東團隊表示，從趨勢上看，預計消費漸進式復甦將帶動非食品價格緩慢上漲，但鑒於年內豬周期仍處在下行階段，帶動食品價格同比回落，將使得總體通膨水準保持在較低水準，預計未來一季內，CPI同比增速大機率仍低於1％。

萬聯證券宏觀報告認為，第二季為消費淡季，CPI上漲幅度預期有限。隨著五一假期迎來一波旅遊高峰，在低基數作用下，旅遊分項有望保持增長，可能會帶動CPI回升。

華西證券也認為，隨著需求平穩修復，疊加中央儲備凍豬肉收儲干預，豬肉價格可能會在第二季逐步企穩回升；服務消費價格也會隨著居民收入的改善以及五一、端午假期的到來而逐步修復，進而帶動CPI溫和上行。

從全年走勢來看，北大國民經濟研究中心報告認為，2023年自然走勢下的CPI同比增速中樞較2022年將會繼續小幅上移，大機率呈現先高後低隨後平穩走勢，預計2023年全年CPI同比增速約為2.0％。