淡江大學前副校長王高成昨(12)日墜樓身亡，遺書中提到自己因腦部病變，智能已失，無法再進行教學、研究，各界都感到相當震驚與不捨。對此，前交通部長葉匡時昨（12）日也在臉書發文哀悼，「人生無常，生死一念間」。

葉匡時表示，自己11日上午才和王高成參加台北論壇何思因教授的演講，下午同赴台北論壇基金會董事長蘇起的餐會，期間大家談笑自如，完全沒感受到王高成有任何異狀。對於王高成墜樓，葉忍不住哀嘆，「唉，人生無常，生死一念間。」

62歲的王高成生前為淡江大學國際事務與戰略研究所教授，過去曾擔任淡江大學國際事務副校長、淡江大學國際研究學院院長以及國大代表，是國內知名的戰略學者。對於王高成離世，淡江大學12日也表示，王副校長學養深厚，對學校及社會貢獻良多，發生此事校方深感震驚、遺憾，將協助家屬妥善料理後事。

★再給自己一次機會

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995

張老師專線：1980