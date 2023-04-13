信紘科表示，公司戮力深化高科技產業廠務供應系統整合業務動能，受惠台灣半導體等產業主要客戶持續推動擴廠、增設產線計畫，配合公司持續擴大化學、氣體領域拆移機及二次配業務規模，帶動廠務系統整合及二次配拆移機訂單認列維持良好進度。

信紘科看好半導體等產業日趨重視綠色環保製程長期目標發展，積極加速綠色製程解決方案業務進展，去年底順利取得科學園區管理局「廢有機溶劑去除雙氧水」個案許可，打造廢液回收、處理並創造廢液再生價值的一條龍服務，預計本季有機會正式帶來少量貢獻。

其次，信紘科旗下製程機能水及減廢設備，可有效減少客戶廠內廢液清運量、節省清運費用等優勢，隨著未來訂單陸續完成出貨認列，有助增添未來銷售表現。展望後市，公司對第二季營運維持審慎樂觀。

信紘科表示，公司戮力擴大高科技產業製程廠務供應系統整合、綠色製程解決方案2大業務規模，並持續優化業務接單結構、精進生產管理效益，增添未來營運獲利能力。目前整體在手訂單仍維持高檔水準，有助營運維持良好成長動能。