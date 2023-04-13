今年第1季精誠營收再創同期新高，主要貢獻來自於金融業、政府公部門、國營事業等企業或組織的數位轉型需求。此外，後疫時代持續增長的網購趨勢，也帶動電商雲服務事業成長，並為營收帶來貢獻；隨著企業雲服務需求增加，企業的資安防護需求大增也帶動營收成長。另外，去年大型專案遞延驗收以及企業購併陸續展現綜效，也挹注第1季營收。

看好雲服務、資安、微服務以及ESG解決方案不斷成長的市場需求，精誠將透過「雲端力」、「微服務力」、「數據力」、「演算力」、「軟體力」、「資安力」六大核心專長，持續投資永續發展、落實企業應用場景，包企業電商化、新型態維運服務、智慧城市、數位政府、資安治理、健康社褔照護、智慧製造、微服務與雲服務等，同時積極培養關鍵人才力、引進外部創新平台，共同探索、創新服務與商業模式，成為競爭者無法取代的核心優勢，以VAD、Industry、Mega SI三大生態圈為發展主軸連結內外部伙伴，掌握商機。