法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）今天接受法新社採訪時表示，法國是美國「強大且可靠」的盟友，同時強調持續與中國來往仍然很重要。

勒麥爾本週在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）於美國華府舉行的春季會議場邊發表上述言論。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前曾表示，歐洲不該在台灣議題成為美國的「追隨者」。

分析師表示，馬克宏最近一次受訪發表的言論，有可能在他的西方盟友中造成混亂。

路透社說，馬克宏在政治新聞媒體Politico 9日刊出的訪問中，呼籲歐盟減少對美國的依賴，並警告不要因「美國的節奏和中國的過度反應」而捲入台海危機，引起美國和歐洲強烈反對。

當被問及馬克宏的評論時，勒麥爾表示，這個爭論是「無事生非」，因為馬克宏多年來一直提倡這種做法。

勒麥爾說：「我們希望歐洲擁有主權。我的意思是，在地緣政治議題、工業議題、技術議題上，我們希望歐洲更加獨立。6年來，這一直是法國政策的核心。」

勒麥爾強調：「我們打算繼續做美國強大且可靠的盟友。」他還說，這也是法國政策的核心。

他表示，馬克宏在訪問中國前曾與美國總統拜登會談，並說美國、法國和歐洲對與中國的關係採取「協調一致的態度」。

當被問到台灣時，勒麥爾說，要求中國「緩和情勢」是關鍵問題。