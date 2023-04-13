美國公布消費者物價指數年增率5％、月增率0.1％，低於市場預估，顯示通膨已放緩，不過聯準會（Fed）公布的會議紀錄顯示，銀行危機恐導致美國今年經濟衰退。台積電ADR昨日大跌2.7%，跌幅比費半更重。

台積電ADR周三大跌2.7%，收在86.87美元。費半指數同日下跌1.8%。

股神巴菲特旗下波克夏公司，去年第四季暴砍台積電ADR持股86%，買進不到一季就全數出清，根據日經新聞報導，巴菲特日前親自說明賣台積電AD主要是「地緣政治」因素考量，他稱讚台積電是管理良好公司，但波克夏投資布局還有更好的安排。

道瓊工業指數下跌38.29點或0.11%，收在33646.5點。那斯達克指數下跌102.54點或0.85%，收在11929.34點。標普500指數下跌16.99點或0.41%，收在4091.95點。費城半導體指數下跌56.90點或1.83%，收在3052.52點。