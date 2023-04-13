中國大陸外交部網站13日消息，烏茲別克總統米爾濟約耶夫當地時間12日在塔什干，會見中國國務委員兼外長秦剛。強調烏中要加快落實中吉烏鐵路專案，爭取中吉烏鐵路早日啟動建設，助力地區互聯互通。

米爾濟約耶夫表示，作為肩並肩的好朋友和親密可靠的好夥伴，烏茲別克對中國取得舉世矚目成就由衷高興。去年中國國家主席習近平歷史性訪問烏國，將烏中關係提升至前所未有的高水準。烏方珍視中方對「新烏茲別克」建設的支持，將繼續堅定不移恪守一個中國原則，共同打擊「三股勢力」，攜手構建人類命運共同體。願籌備好烏中政府間合作委員會會議，加快落實中吉烏鐵路專案，拓展經貿、新能源、基礎設施、人文、地方等各領域合作，借鑒中國發展經驗和創新科技。期待赴華出席中國-中亞峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

秦剛轉達習近平對米爾濟約耶夫總統的問候，歡迎米爾濟約耶夫赴中國出席中國-中亞峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

秦剛說，習近平與米爾濟約耶夫商定在雙邊層面踐行命運共同體，賦予中烏雙邊關係全新定位。中方願同烏方以此為遵循，推動中烏關係不斷邁上新台階。雙方要落實好經貿投資合作五年規畫，在完成好兩國元首確定的100億美元貿易額目標基礎上持續努力。加快發展戰略對接，爭取中吉烏鐵路早日啟動建設，助力地區互聯互通。成立減貧合作分委會，助力烏早日實現減貧目標。拓展新能源合作，優化能源結構，維護能源安全。鼓勵支持地方、民間交流合作，夯實兩國人民友好基礎。

秦剛強調，中方高度讚賞烏方在涉及中方核心利益問題上給予寶貴支持，中方同樣堅定支持烏方維護主權、獨立和領土完整，支持烏方推進改革發展，反對任何外部勢力干涉烏內政，願密切協作，共同打擊「三股勢力」，共同維護兩國和地區和平安寧。剛表示，中方讚賞烏方為籌備第四次阿富汗鄰國外長會所作貢獻，願同烏方密切配合，推動會議取得成功。

同日，秦剛還同烏茲別克代外長賽義多夫會談。