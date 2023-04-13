●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，聯準會3月會議紀要清楚表明，聯準會對銀行業危機以及物價上漲持續感到擔憂。本周是一個轉折點，在財報季登場之前，以及在明天（周四）生產者價格指數（PPI）出爐前，投資人正在尋找更穩固的立足點。經濟數據喜憂參半，因此投資人對聯準會升息政策的任何正面或負面暗示都會過度反應，市場將繼續陷入波動，投資人將不得不繫好安全帶。現在發生的事太多，給華爾街和普羅大眾帶來不確定性。

●OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，我們對銀行業的動盪已經平靜一些，但感覺未來幾周有可能再次升溫。如果看到更多銀行面臨壓力，我不會感到意外。

●Allianz Investment Management首席ETF市場策略師Johan Grahn表示，現在的話題都是有關於聯準會何時開始轉向不同的方向。在它痛苦到足以讓人們不想投入股市前，我不認為聯準會將採取行動。

●Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，消費者物價指數（CPI）數據證實通膨趨勢正朝著正確的方向發展。但他在談到投資人的情緒時表示，市場可能有些操之過急，我不認為聯準會今年會降息。

●CFRA分析師Sam Stovall表示，美國3月通膨數據讓人振奮，它顯示通膨正走在聯準會希望的方向，但我不認為這足以讓聯準會停止升息。我們認為聯準會將在5月會議再次升息25個基點，但現在肯定也已經將5月會議後不再升息的可能性納入考量。

●富國銀行股票策略部門主管Chris Harvey在聯準會發布3月會議紀要前表示，如果美國經濟惡化，標普500指數恐在未來3至6個月內修正10%，可能下探約3700點，即接近去年11月觸及的低點。不過，該行仍維持4200點的年底目標不變，即較本周一收盤上漲約2%。

●高盛表示，銀行業的壓力和疲弱的經濟數據將加劇經濟衰退風險，這表示到今年底美股震盪可能加劇。