35歲男星林曜晟（舊藝名：博焱）過去演出過《萌學園之萌騎士傳奇》、《籃球火》、《終極三國》，2016年爆出女星渡邊直美對他有興趣，他卻上節目稱：「怕被她吃掉」，引來日媒報導挨轟，去年他又傳出對女性友人暴力相向，消失一年後，林曜晟昨(12日)在IG限時動態曬出自己新身分，竟是成為房屋公司的副主任，搖身變成上班族。

外型粗曠的林曜晟2008年出道，2016年他與渡邊直美認識並傳曖昧，女方透露兩人在通訊軟體往來了一個多月，男方某天開始不理她，感情因此無疾而終。而林曜晟隔年上節目《綜藝大熱門》透露女方相當積極，讓他因此卻步，又稱在報導中看到渡邊直美有點肉慾，擔心自己會「被吃掉」。

渡邊直美曾透露與林曜晟聊了一個月，對方突然已讀不回。（圖／中時資料照片）

林曜晟更說，將煩惱分享給朋友，好友要他「為國爭光」，「犧牲一下，牙一咬就過了」，言談中充滿對女方的不尊重和人身攻擊，消息傳到日本，被《週刊文春》一字不漏報導，引來許多網友抨擊。而林曜晟去年更傳出在家中和女性友人互毆，為了看女性朋友手機，強行抓住女方的頭打算解鎖，導致雙方都受傷。

林曜晟曬新名片。（圖／翻攝自swagbb_david23 IG）

最後，女性友人自行到醫院驗傷並報警，檢察官以兩人驗傷單等證據，認定兩人互毆，依傷害罪起訴2人，林曜晟則貼出道歉信認錯，說：「因私事原因與張小姐爭執，不慎發生不愉快，導致我與張小姐雙方都有受傷，對於自己情緒管控失當，深感懊悔」。而他消失一年後，昨在IG限動曬出新名片，竟是回歸成上班族在房屋業工作，他更寫下：「開啟新生活半年了，朋友們如果有買賣房子或想投資都可以找我，我會用力的幫大家服務，請多指教」。

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