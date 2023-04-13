昨(12)日下午1時許，新北市汐止警分局員警，在大同路3段盤查可疑BMW車輛時，「駕駛謊報身分遭識破」，BMW車隨即與2員警在街頭展開追逐戰，BMW車還突然倒退要衝撞員警，並且過程中還波及路旁貨車與整排機車，員警對著BMW開1槍後，仍讓BMW車大迴轉逃逸，專案小組昨(12日)深夜在宜蘭逮捕蔄姓槍砲通緝犯及女車主，蔄難聲稱不想入獄服刑，才會駕車衝撞員警逃逸，警方將依法送辦。

昨天下午1時許，蔄男駕駛BMW休旅車遭到員警盤查攔檢，未料卻謊報身分遭識破後，與2員警發生追逐戰，並且行經大同路三段、大安街口時疑似要衝撞2員警而開始倒退，1名員警便將警用機車倒在車左前方要阻擋，但蔄男卻直接繞過，員警見狀立即對著車輛開槍示警。

沒想到蔄男又倒退還波及路邊停放的貨車，並撞到停在路旁的一排機車，民眾看見且趕緊躲避，蔄男直接一個迴轉繞過員警，還擦點與一輛疾行而來的貨車擦撞，員警則負傷倒地，隨後蔄男則往國道1號逃逸。

昨天深夜，該輛BMW休旅車被警方在汐止區大同路一段尋獲，但蔄嫌已逃逸無蹤，警方掌握以一名槍砲通緝犯，並查出已逃往宜蘭，昨天深夜將他逮捕後帶回偵訊。