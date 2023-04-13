巴西總統魯拉訪問中國，基礎設施投資計畫「一帶一路」倡議是這次國是訪問、兩國外交高層談判的核心，中方對巴西加入「新絲綢之路」施加較以往大的壓力。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）已抵達上海，13日將參加巴西前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）就任金磚國家銀行「新開發銀行」（NDB）行長的宣誓就職儀式，14日與中國國家主席習近平在北京會面。

中國政府多次示意要巴西加入又稱「新絲綢之路」的「一帶一路」倡議，這次他們對巴西施加更大壓力，但巴西方面尚未決定是否在14日魯拉發布聯合聲明時提及一帶一路。

一帶一路倡議今年滿10年，若巴西加入對北京來說將是巨大的政治收益，至少有20個拉丁美洲國家已加入這項倡議，阿根廷於去年4月與中國政府簽署一份諒解備忘錄。

然而，一帶一路除了中國政府宣稱可帶來的經濟與發展利益外，在推動的過程中，也給相關國家帶來債務陷阱。例如2018年斯里蘭卡政府在未能償還對中國的債務後，將南部的深水港漢班托達（Hambantota）港口控制權移交給中國。

巴西政府內部對是否加入一帶一路意見分歧，以外交部長維艾拉（Mauro Vieira）為首的團體認為，巴西不需要加入，因為巴西已經是中國國際投資的主要目標。巴西前外交部長、魯拉特別顧問阿摩林（Celso Amorim）和農牧部長法瓦羅（Carlos Fávaro）則捍衛巴西加入這項倡議，以利推動巴西的基礎設施計畫。

中巴關係專家表示，加入一帶一路沒有太多實際效果，也不會在短期導致對巴西的一連串直接投資，巴西的加入只會產生更多政治性而非經濟性的結果。

復旦大學教授、國際合作專家華一卿（Karin Vazquez）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）訪問表示，巴西加入一帶一路可能會獲得400億美元的中國投資基金，但中國經濟放緩使得融資的條件不如過去那麼有吸引力。

有分析家認為，加入一帶一路可讓目前美國和中國都想拉攏的巴西擁有更多談判籌碼，但華一卿認為，若巴西示意與中國結盟，而沒有向美國總統拜登（Joe Biden）在2022年啟動的「美洲經濟繁榮夥伴關係」發出類似信號，可能被理解為偏向中方。

美國和中國正經歷政治和經濟競爭的緊張時刻，拜登政府公開表達對中國和巴西之間關係深化的擔憂，特別是在技術、公共服務、能源、礦產等敏感領域，為美巴合作帶來風險。

華一卿分析，如果魯拉在訪問中國期間宣布巴西加入一帶一路，對美國來說將是件大事，因為它將為中國在巴西的影響力和貸款提供新的途徑。