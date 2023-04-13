減重醫師蕭捷健除了力行營養學理，練出一身健美肌肉，私底下還彈得一手好鋼琴，甚至可以用鋼琴模仿琵琶彈奏民俗音樂，每每他在臉書分享演奏影片，總會掀起粉絲好評，並留言和他討論其中的技法與情感。他對鋼琴投注大把心力，甚至一度瞞著父母，謊稱到美國進修醫學，到當地卻報名鍵盤演奏課程，他事後笑說：「那時候當醫生一段時間，遇到了一點瓶頸，所以想轉移一下注意力，反正我是自己花錢呀。」

蕭捷健接觸音樂的過程堪比武俠小說神奇，他兒時住在阿里山下的小鎮，附近連便利商店也沒有，但家中有天卻添購一台遊戲電子琴，他天天邊玩邊練習，竟無師自通彈出一首完整聖誕歌曲，媽媽聽聞驚為天人，對著他猛誇：「太神奇了，不去上鋼琴課太可惜了。」在媽媽的鼓勵下，他開始跟著鎮上唯一鋼琴老師─不會說中文的加拿大牧師娘，上起比手畫腳的鋼琴課。在天分和後天努力，他順利考取市區國中音樂班，開啟每天早上6點起床通勤，天天練習3小時鋼琴的生活。

升上高中、大學，在父母的建議下，蕭捷健無奈選擇一般升學路，遵照著「好學生」的道路，一路當上醫師，卻始終難忘鋼琴帶給他的美好，他說：「升上高中後，就全都靠自己練習了。」隨著畢業、完成住院醫師訓練，每天在高壓的環境下度過，決定遵循自己內心，報考加州音樂學院（California College of Music）鍵盤演奏，有趣的是，直到他完成2年學制返國，父母才知道他出國不是進修醫學。

蕭捷健學以致用練出一身精壯肌肉。（艾迪昇傳播提供）

蕭捷健以一身精壯肌肉加上高超琴藝，在網路上積攢不少好人緣，連帶帶旺工作運，還有歌手還找上門請他譜曲。他表示音樂幫助他良多，以往總認為音樂要有全國前幾名的成績，才有成功的可能，但現在音樂成為一種陪伴，每當情緒找不到出口時，總靠音樂幫助自己抒發，「在我不再讀音樂後，我更能感受音樂的美好」。