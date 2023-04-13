2023年才來到4月份，卻相當不平靜，命理老師廖美然去年底預言今年運勢，提醒可能發生8件事已全命中；近日再列出6大警示，包括現金流很重要、竊盜、搶劫變多、老電梯事故、衝突引殺機及留意金融訊息。

廖美然去年底提醒今年台灣會發生8件事，包括銀行出現擠兌現象、租金上漲、缺蛋、大地震、地面塌陷、名人操守被爆料、搶劫、經濟動盪等，皆全數發生。

她昨（4／12）在《命運好好玩》節目中直言，對於下半年度的預期也不是很好，不過有些行業逐漸好轉，像是越來越多人開始出遊，旅遊業好轉，也帶動餐飲業生意，且今年下半年婚宴變多；另外，紡織業回溫，因極端氣候嚴重，紡織、布料需求增加。

廖美然提出6大事件要注意，第一「現金流很重要」，她直言，錢放在銀行沒有比較好；另外，在景氣不佳時，民眾會有危機意識，想增加收入，建議不要亂投資。

第二「竊盜、搶劫增加」，廖美然擔心下半年搶劫較多，在路上容易遇到包包被搶的狀況。第三，出遊潮再現，外出時一定要記得將家中門窗關緊。

第四「老舊電梯的維護」，今年老舊電梯容易出意外，建議大家不要貪圖方便硬擠電梯。第五「避免衝突」，廖美然說，今年會有情緒上的暴衝，容易引來殺機；最後，廖美然提醒仍要注意金融、房地產訊息。

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