桃園市1999市民專線統計，今年2月6日至3月26日民眾檢舉路霸占用道路案件有282件，桃園市警察局近期開始大力取締道路交通障礙，尤其針對違規停車熱點著手，經統計前10大違規路段包括中壢區新中北路、民族路三段、環中東路、莊敬路、新生路四段、楊梅區中山路一段、蘆竹區南山路一段、中山路、八德區介壽路二段、桃園區大業路二段等等。

交通警察大隊統計112年1月1日至4月9日，10大路段取締違規停車件數有4520件，較去年同期增加787件；另針對道路上堆積、放置足以妨礙交通之物進行「清除道路障礙」專案工作，配合桃園市環境保護局取締件數則計有2307件，較去年同期增加706件。

交大大隊長林鼎泰呼籲，併排停車和車輛違規停車行為會占用道路空間，造成道路容積受限，妨礙正常車流運行與行人視線，尤其對機車騎士或後方車輛行經時，必須繞道偏向內側車道以避免碰撞，進而增加交通事故風險。此外，各種形式的障礙物如輪胎、花盆等占用車道、騎樓、人行道等區域，不僅嚴重影響桃園市容，更可能危及其他用路人的生命安全。

林鼎泰表示，能瞭解民眾的感受，正透過加強執法力道和推動交通教育及宣導等多種措施回應訴求，並積極與桃園市交通局等相關機關配合，如針對交通工程、道路標誌、標線等進行詳細勘查和改善，與有關單位討論是否增加停車空間或劃設時段性禁停車格並強化拖吊執行力度，以因應桃園市在都市發展中所面臨的交通議題及挑戰，尤其針對校園附近不當臨停車輛接送孩童家長，以書面形式加強勸導，確保學童通勤安全。

林鼎泰強調，相關路段加強取締及道路空間改善都是滾動式修正檢討，但不可諱言，強力執法之下，初期事故率及違規件數都會降低，但時間一久，用路人未守法，事故率仍可能回升，還是有賴民眾深植交通安全及法治觀念始為根本之道。