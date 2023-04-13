民進黨昨（12）日正式提名副總統賴清德參選2024，民眾黨主席柯文哲也已表態要選，三腳督局面儼然已形成。對此，國民黨台北市議員詹為元預測，柯文哲選2024可能會像去年台北市長選舉一樣分走綠營部分年輕票，不一定會對國民黨不利，只要人選夠強，棄保效應就會發生，被點名可能參選的新北市長侯友宜，還是有機會在大選中勝出。

《中評社》今報導，詹為元受訪指出，2022年蔣萬安能在台北市長選戰中勝出，靠的除了是國民黨在台北市的基本盤，還有將部分年輕選票從民進黨拉走的台北市前副市長黃珊珊，讓蔣成了相對多數而勝出，就選票結構而言，黃參選對蔣當選是有幫助的。

詹為元預測，上述狀況在2024大選會更加明顯，因柯文哲的得票率雖可能會因為台北市長光環退去難以重返高峰，而比黃珊珊低，但部分年輕人還是可能將票投給柯、讓一部份年輕選票被從民進黨身上分走，如此一來，柯的參選就會對國民黨比較有利。

詹為元指出，目前民眾黨的支持度約2成，其大致上也是從藍營分裂而出，支持者既不喜歡民進黨、也對國民黨失望。但只要有藍營總統候選人支持度勝過柯文哲，民眾黨內的淺藍支持者在希望政黨輪替的情況下，他們可能會採取分裂投票，即總統票投國民黨、立委票投民眾黨。

最後，詹為元判斷，柯文哲選2024未必會對國民黨不利，侯友宜還是有機會勝出，所以藍營支持者不必太擔心，因為棄保效應一定會形成，但他也提醒，藍營總統候選人實力一定要夠強，否則若在民調上輸賴清德，還拉不開與柯的差距棄保效應，會難以引發。