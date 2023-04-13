被封為永遠的白馬王子的74歲男星秦祥林過去曾以《長情萬縷》和《人在天涯》得到兩屆金馬獎最佳男主角獎，早年「二秦二林」時代他和林青霞的感情沸沸揚揚，兩人一度訂婚卻又解除婚約，1988年秦祥林與小16歲的化妝師曹昌莉結婚，一路相伴至今，最近他低調和老婆返台，參加胡錦等人的聚會，可見他頂著一頭白髮，但仍不失招牌帥氣風範。

秦祥林過去就讀復興劇校畢業，先到香港拍了武打片，1973年在甄珍提攜下拍攝電影《心有千千結》一炮而紅，開啟了二秦二林的文藝片輝煌時代。婚姻方面，他曾與蕭芳芳有三年婚姻，離婚後秦祥林和林青霞一度宣布訂婚，4年後女方要求解除婚約，轟動一時。

秦祥林過去被讚永遠的白馬王子。（圖／中時資料照片）

之後，秦祥林遇上小16歲的化妝師曹昌莉並再婚，生下2個兒子，近年夫妻倆定居美國洛杉磯，2013年曾受金馬執委會邀請，返台擔任頒獎嘉賓。近日胡錦在臉書分享這幾天和金漢、凌波、胡楓、秦祥林夫妻、姜大衛夫妻等人相聚，相當開心，「這兩天最感謝台灣演藝界的大姐大寬姐（邱瓈寬）安排到處吃美食，居然張帝也來看我們、和我們拍照」。

秦祥林與太太曹昌莉。（圖／中時資料照片）

胡錦更表示：「這兩天他們都各自回去了，留下我滿滿的回憶⋯但真是好開心不知道下一次何時才能再相聚了，隨緣吧」，而照片中可見秦祥林頭髮全白，戴著過去的招牌眼鏡，帥氣度不減，引來網友讚：「胡姐好漂亮喔，最耀眼的大明星耶」、「秦祥林還是帥哥！」、「都是大明星好懷念，好幸福的胡姐」、「眾星雲集，真是精彩」。

胡錦與姜大衛。（圖／翻攝自胡錦臉書）