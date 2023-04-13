●美國航空集團周三股價重挫9.2%，其初估的第一季獲利表現不及市場預期，反映勞動力與燃油成本持續高漲帶來的衝擊。受此打擊，其他航空股亦表現疲弱。

●阿里巴巴ADR周三重挫近6%，盤後再跌逾3%。《金融時報》報導，根據對監管文件所做的分析，日本軟銀集團幾乎出清所有剩餘的阿里巴巴持股。這次出售持股將使軟銀對阿里巴巴的持股比降至僅剩3.8%。在最高峰時，軟銀曾持有約34%的阿里巴巴股票，當時這家中國電商巨頭被視為是軟銀最有價值的投資。3年前軟銀還持有阿里巴巴近25%股份，價值超過1000億美元。《金融時報》亦指出，今年以來，軟銀透過預付遠期合約（prepaid forward contracts）共出售價值約72億美元的阿巴巴巴股票。軟銀對此表示，調整阿里巴巴持股反映出軟銀轉向「防禦模式」的投資策略，以應對不確定性持續升高的商業環境，公司將在5月發布季報持披露相關交易細節。

●特斯拉大跌3.35%，收在180.54美元。聯準會5月可能再次升息，以及央行會議紀要指出銀行業的壓力可能使美國經濟在今年陷入衰退，使科技股受到打壓。此外，特斯拉日前宣布今年以來在美國的第5度降價行動，投銀Bernstein和花旗警告這不太可能是特斯拉最後一次降價，隨著財報季到來，市場將緊盯該公司的獲利表現。