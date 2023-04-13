大陸「流量女王」楊冪擁有精緻美貌和火辣身材，拍過的影視作品更被視為票房保證，與男星劉愷威離婚後更徹底蛻變成事業女強人，戲約不斷，高產程度令人瞠目結舌。近日，楊冪的新劇開拍，高清路透圖隨之流出，楊冪的0修圖真實容貌美翻不少網友。

女神楊冪戲約不斷，近日接拍年代懸疑諜戰劇《哈爾濱1944》，被偶遇網友捕捉不少照片，只見楊冪在新劇的開機儀式中，頂著一頭大波浪捲髮，身穿黑色皮風衣腳上搭著黑靴，真實容貌0修圖，依舊美麗動人，又美又颯的模樣美翻不少網友。而另一張流出的劇照也驚艷眾人，只見楊冪側著臉，將一頭捲髮盤起，戴上復古風的貝雷帽，頗有諜報年代之感。

楊冪在新劇中的扮相復古優雅。(圖/微博)

事實上，楊冪曾演出多部人氣偶像劇，包括電視劇《神鵰俠侶》、《宮鎖心玉》和《三生三世十里桃花》，及電影《小時代》系列女主角，登上事業巔峰。正值事業高峰期的楊冪，近期接受採訪時，提到自己現階段的感情觀，表示「我現在對談戀愛一丁點興趣都沒有」，坦言自己一直都很忙，沒有時間談戀愛。

而今年36歲的她不論容貌與身材狀態極佳，去年出演《狐妖小紅娘》的女主角卻令許多觀眾認為這個年齡已經不適再演古裝偶像劇，如今楊冪選擇不同戲路，突破自我，令粉絲十分期待她接下來的表現。