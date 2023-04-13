《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖馬、豬、牛從4月13日開始運勢將一路旺到年底，不僅事業在貴人的幫助下能發展順利獲升職加薪機會，在購買彩券方面可中大獎賺豐厚錢財，另外投資方面也能有好的表現，可好好把握。
▍生肖馬
生肖馬從4月13日開始偏財運將一路旺到年底，在購買彩券方面有機會中大獎，賺取豐厚錢財，甚至有望一夜致富，而這份好運也能帶給身邊的人，使他們獲得意想不到的收穫。
▍生肖豬
生肖豬從4月13日開始將獲財神爺眷顧到年底，事業在貴人的幫助下，能夠發展順利拚出優異成績，進而升職加薪。另外在投資方面將有好的機會出現，賺到可觀的數目。
▍生肖牛
生肖牛從4月13日開始好運將持續到年底，不僅事業能發展順利，受到老闆提拔進而升職加薪，更能在社交場合中獲得許多合作機會。另外近期在吉星的加持下，將有貴人找上門，使他們在投資方面賺豐厚錢財。
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