據大陸中央氣象台網站指出，4月13日6時繼續發佈沙塵暴藍色預警。主要研判受到冷空氣大風和傳輸影響，預計13日8時至14日8時，包含新疆東部和南疆盆地、內蒙古中西部、甘肅河西、青海柴達木盆地、寧夏、陝西中北部、河北大部分地區、北京、天津、遼寧中西部、吉林西部、河南北部、上海等13地的部分地區有揚沙或浮塵天氣。

其中，內蒙古中西部等地的局部地區有沙塵暴。