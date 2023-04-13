周三泛歐Stoxx 600指數吐出部分早盤升勢，收盤僅上漲0.59點或0.13%，為462.38點。

在美公布通膨資料之前，歐洲藍籌股的Stoxx 50指數一度觸及2001年以來的高點，隨後縮小漲勢，收盤勉強上升0.06%。

美國勞動部公布三月消費者通膨(CPI)為年增5%，低於二月的6%，核心CPI在二月為5.5%之後，三月升5.6%。

儘管這些資料點燃了市場對於聯準會暫停升息的希望，導致當日稍早時候全球市場出現反彈，但分析師們告誡稱，整體資料仍高於聯準會的目標，聯準會仍可能在5月會議上繼續加息25基點(1碼)。

Moneyfarm的投資經理Michele Morra說，核心通膨仍然很黏固，因此要說聯準會暫停升息周期還是太早。

歐洲央行(ECB)官員也對高通膨感到擔憂，奧地利央行行長Robert Holzmann說，五月還需要再加息50基點。

對利率敏感的房地產股上漲1.1%，領漲其它板塊。旅遊休閒股和科技股則小幅上漲。

防禦性板塊，例如醫療股和公用事業股上漲較多，並對藍籌的Stoxx 50指數提供最大助力。

國際貨幣基金(IMF)警告稱，潛伏的金融系統脆弱性，可能演變為一場新的危機，並拖累今年全球經濟成長。

目前歐股市值最高的LVMH集團預計盤後公布財報，收盤時先下跌0.5%。

富豪汽車(Volvo)升7.4%，報208.7瑞典克朗；稍早該卡車製造商公布業績，第一季的營收和獲利率上升，達創紀錄水準。

賓士集團漲1%，報69.3歐元；稍早該公司稱，在電動車和高階汽車的推動下，第一季銷售增加。

德國的默克(Merck)大跌7.4%，報160.5歐元，此前美國衛生監管機關宣布暫停該公司新藥啟用。