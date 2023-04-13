亞通菲律賓Mariveles電廠工程加速施工，並可望接獲第三期工程訂單，國內E-dReg儲能、太陽能及廢棄物轉製能等綠能環保工程將依照進度施工，首季未認列合約金額約達85億元，平均施工認列期間約2~3年來看，今年整體營運成長可期。

亞通表示，前兩年受疫情延宕的菲律賓Mariveles、Batangas和Masinloc電廠的土木及海水冷卻工程，恢復正常施工，第一季依照完工比例認列4.3億元合併營收，其中Mariveles電廠二期工程因應客戶擴大工程規模，更改電廠管線及海水排放設計，總建置規模增加至700MW，工程合約金額再增加約44億，今年第一季開始進行前期整地工程，預計下半年開始進行土木及海水冷卻工程，預估四年內完成整體施工進度，並逐季認列營收獲利。

亞通表示，在國內綠能環保工程方面，公司已全數完成台南5MW、嘉義2MW及苗栗5MW三大儲能中心的建置工程，第一季共認列1.6億元合併營收，以目前議約及爭取中的國內工程標案來看，公司今年環保綠能工程的新接訂單可望較去年成長。

亞通表示，因應高科技產業快速發展對國內電力需求大增，公司去年開始積極參與台電電力交易平台服務建置及國內外廠商共同合作開發綠能相關的工程計畫，目前規畫第三季將開始建置共40MW的儲能廠，提供台電強化電網韌性的基礎建設，有效提高安定的供電品質。