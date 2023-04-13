一名劉姓男網友的孩子在2021年罹患血癌，當年一位恩人捐贈周邊血，讓孩子的生命可以延續，沒想到2年後孩子血癌復發，但在台灣的另2位捐贈者都因家庭因素不便捐贈，因此急需找到當年的恩人捐贈淋巴球，但醫院因為規定無法透露捐贈者的個資，因此他希望能透過網路的力量找到恩人。

一名劉姓男網友昨在臉書上分享，他的孩子在2021年8月罹患血癌，幸運得到恩人捐贈周邊血，使得孩子的生命得以延續，但今年初孩子癌症復發，醫師建議家人到國外尋求car-T治療，而他已經連絡上了上海交大，但是國內另外2位捐贈者因為家庭因素而無法捐贈，因此急尋2年前的恩人捐獻淋巴球。

原PO表示，慈濟醫院為保護捐贈者的個資，無法提供相關資料給受贈者家屬，因此他只好拿出2年前的一張卡片，希望透過網路的力量找到當年的恩人，「如果您對這張卡片感到熟悉，您就是我要尋找的人。」

原PO也說，他願意盡一切努力讓恩人一同與他們前往上海交大，採集過程與當初在慈濟醫院一樣，「如您仍願意相助我們，請您向我聯絡」。並請網友們協助轉發。

貼文引起網友討論，不到一天就有超過2500多人轉發，不少網友也將「協尋恩人」的貼文轉發到各大爆系社團中，引起廣大的迴響，不少網友也紛紛為原PO加油打氣。