大學申請入學二階甄試將於5月18日至6月4日間舉行，但在這之前，考生要勾選學習歷程檔案上傳大學甄選入學委員會表示，為利考生預先瞭解並熟悉申請入學第二階段網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，已於今日開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料。

上傳學習歷程檔案的操作說明與操作教學影音檔，也已公告在大學甄選入學委員會官網的「申請入學」網頁，通過第一階段篩選考生可上網查看，提早熟悉操作流程，以利5月4日起正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。

甄選入學委員會表示，由於111學年高三應屆畢業生或110學年畢業考生的課程學習成果、多元表現得使用高中學習歷程資料庫資料，故考生登入測試系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式後，開始測試。

若考生為109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

另外，111學年高三應屆畢業生如對測試系統內，其高中學習歷程資料庫第一至第四學期的修課紀錄、課程學習成果、多元表現等檔案資料有疑義，應於4月20日中午12時前於就讀高中上班時間進行反映，以維護自身甄試權益。110學年畢業考生，如檢視第一至第六學期的學習歷程資料有疑義，應於審查資料上傳測試期間且於畢業高中所定時間內向畢業高中提出申請。

甄選委員會特別提醒，測試系統僅供考生測試並提前檢視及核對高中學習歷程資料是否正確，故考生於測試系統上傳（勾選）的繳交方式、審查資料不會列入正式資料，也不會傳送予各通過篩選校系。