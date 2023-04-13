為了牽制大陸關鍵領域的發展，美國對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，未經許可的廠商不得出貨產品及技術至大陸，等於直接掐斷大陸提升晶片實力的機會。對此，有專家認為，電動車電池將是大陸反擊的重要武器，可能會看到大陸斷供電池給美國。

美聯社報導，美國去年10月開始對大陸晶片祭出管制行動後，盟友荷蘭與日本也加入制裁行列，但大陸的反制行動很緩慢，可能是為了避免影響大陸組裝全球智慧手機、平板電腦及各類消費性電子的產業，大陸每年進口價值超過3000億美元的半導體。

研調機構IBS執行長Handel Jones認為，如果大陸無法獲得下一代先進晶片或生產工具，晶片業將在2025或2026年碰壁，但電動車電池或許是大陸反擊的武器，「北京在電動車電池上有影響力，因為他們是最大供應商，可能會看到大陸斷供電池給美國。」

截至目前為止，大陸除了向世界貿易組織（WTO）申訴外，對美國記憶體大廠美光進行安全審查是動作最大的一次行動，美光大陸營收占11%，香港另占5%，此外，美光技術較容易取代，因此成為大陸鎖定的頭號目標。