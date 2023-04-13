日本政府今天上午近8時（台灣時間7時）發布全國瞬時警報系統，表示北韓發射疑似彈道飛彈，落在北海道周邊，但後來訂正，詳細情形正在分析，並指出至少一枚是洲際彈道飛彈。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛大臣濱田靖一上午9時許對媒體表示，北韓於7時22分從北韓內陸發射出飛彈，其中至少一枚是洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，是以高角度向東方發射。

他說，北韓今天發射的彈道飛彈並未落在日本的領域或是落在日本的專屬經濟區，詳細情形正在分析。

日本防衛省上午7時26分宣布，北韓可能發射彈道飛彈。之後，日本政府以北海道周邊為對象緊急發布全國瞬時警報系統（J-Alert）時指出，北韓可能發射彈道飛彈，呼籲民眾避難，躲在堅固的建築物或地下室。

但是上午8時16分，日本政府透過緊急情報網路系統（Em-Net）訂正指出，「今天上午7時55分發出的J-Alert、7時56分的Em-Net通知北韓發射的彈道飛彈中，一枚可能落在北海道周邊，但之後確認情報後得知，彈道飛彈沒有落在北海道及其周邊的可能性」。