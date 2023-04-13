中華婦女聯合會理事長何建華遭檢方起訴，受大陸指示協助蔡英文「假博士」抗議活動等，涉嫌違反國安法，她也遭限制出境及出海，她以母親辭世3年多她尚未奔喪，至感不孝等理由，聲請解除境管，台北地方法院認為仍有境管必要，裁定駁回聲請。可抗告。

檢方起訴指出，何建華涉嫌受陸方指示，聯絡「拔蔡總部」參加抗議蔡英文「假博士」的活動，並將相關新聞稿提供給媒體人彭文正、教授賀德芬等人，企圖影響總統選情；何另涉嫌收受陸方40萬元資助蒐報台獨人士、找媒體人包克明撰寫統戰報告。

台北地院認為何女因違反國家安全法案件，犯罪嫌疑重大，且有限制出境、出海之必要，從2021年2月21日起限制出境、出海，並分別於2021年8月21日、去年2月21日、去年年10月21日延長限制出境、出海至今。

何女說，她母親2020年4月，至今已3年多，她尚未奔喪，至感不孝，又她在大陸尚有2個女兒、2個外孫，多年未謀面，至為思念，故亟欲返回大陸一趟，祭拜父母，並與親人一晤，故聲請解除對被告限制出境、出海。

台北地院認為，何女涉犯重罪且有相當理由足認她有逃亡之虞，經權衡本案審判、執行進行之利益，與限制出境、出海對她可能造成的不利益，斟酌全案情節後，認仍有繼續限制被告出境、出海之必要，裁定駁回她的聲請。