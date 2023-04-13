日本寫真偶像天木純(天木じゅん)，以偶像團體「假面女子」出道，擁有清純無害的甜美臉蛋及I級核彈曲線，被網友封為「東洋乳神」，經常在社群平台分享日常的她，日前PO出被比基尼辣妹襲胸的影片，讓網友看了鼻血直流。

天木純在instagram曬出一段養眼影片，只見她戴著帽子，穿著藍色比基尼露出白皙肌膚，被8位比基尼辣妹團團包圍，接著所有人不約而同觸碰她的胸部，並且頻頻發出驚呼聲，攝影師為了掌握流量密碼，將鏡頭拉近聚焦，只見渾圓弧線在眾人戳揉上下震動，配上運鏡更增添震撼性，讓所有人看的鼻血直流，最後8位比基尼辣妹齊聲大讚：「好厲害」，讓天木純當場羞紅了臉。

天木純這則影片不到一天時間，就吸引近10萬人按讚朝聖，網友紛紛留言：「何時輪到我」、「我也想要參加這個活動」、「這支影片讓我反覆看了好幾遍」、「天木純的反應也太可愛了吧」、「我也想要加入，哪裡可以領號碼牌」、「我也可以試試看嗎」、「讓身為男性的粉絲好羨慕，嫉妒死了」、「為何天木純看起來沒有很享受的樣子」。

天木純日前曬出形象照，只見她身穿平口設計的丹寧上衣，露出上半身雪白肌膚，一對傲人I級上圍更是藏不住，接著擺出傾身姿勢，擠出深邃事業線，讓所有人看得血脈賁張，由於拍照角度神似郭書瑤，掀起極高討論度。